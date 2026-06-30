Fête Chantecler Etche Handia Cambo-les-Bains
Fête Chantecler Etche Handia Cambo-les-Bains dimanche 5 juillet 2026.
Cambo-les-Bains
Fête Chantecler
Etche Handia 25 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
10h30, messe à l’église Saint-Laurent.
À Etxehandia, apéritif et repas (13h, uniquement sur réservation).
Menu Piperade Saucisses Cochon grillé haricots Fromage Tartes aux pommes Café Vin compris.
Menu enfant (-12ans) Saucisses chips dessert surprise.
Réservation des repas
> Chez Cathy Fleurs à partir du 22 juin
> Aux sorties des messes du 27 à partir de 18h / du 28 juin à partir de 10h .
Etche Handia 25 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 73 18
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English : Fête Chantecler
L’événement Fête Chantecler Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cambo les Bains
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