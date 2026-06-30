Fête Chantecler Etche Handia Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Fête Chantecler

Etche Handia 25 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

10h30, messe à l’église Saint-Laurent.

À Etxehandia, apéritif et repas (13h, uniquement sur réservation).

Menu Piperade Saucisses Cochon grillé haricots Fromage Tartes aux pommes Café Vin compris.

Menu enfant (-12ans) Saucisses chips dessert surprise.

Réservation des repas

> Chez Cathy Fleurs à partir du 22 juin

> Aux sorties des messes du 27 à partir de 18h / du 28 juin à partir de 10h .

Etche Handia 25 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 73 18

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English : Fête Chantecler

L’événement Fête Chantecler Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cambo les Bains