Fête Chasse, Pêche & Nature Fresne‑Saint‑Mames Fresne-Saint-Mamès
Fête Chasse, Pêche & Nature Fresne‑Saint‑Mames Fresne-Saint-Mamès samedi 4 juillet 2026.
Fête Chasse, Pêche & Nature Fresne‑Saint‑Mames
Fresne-Saint-Mamès Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Au cœur de la base de loisirs du lac de Fresne‑Saint‑Mames, ce week‑end festif met à l’honneur la chasse, la pêche, la nature et les produits du terroir. Deux jours d’animations, de rencontres et de découvertes pour tous les passionnés d’activités de plein air. Exposer sa passion ou ses produits Les amateurs, associations et producteurs sont invités à participer et présenter leur savoir‑faire. .
Fresne-Saint-Mamès 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 61 04 08 arnaudmazard70@gmail.com
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English : Fête Chasse, Pêche & Nature Fresne‑Saint‑Mames
L’événement Fête Chasse, Pêche & Nature Fresne‑Saint‑Mames Fresne-Saint-Mamès a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY