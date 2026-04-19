Châtillon-sur-Colmont

Fête communale à Châtillon-sur-Colmont

Le Bourg Châtillon-sur-Colmont Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Fête communale dans les rues du bourg

C’est la fête au village !

Au programme

Samedi

concours de pétanque à partir de 14h

Soirée DJ et food truck sur place

Dimanche

régalez-vous avec le menu traditionnel moules-frites

Animations et expositions de vieilles voitures pendant tout le weekend. .

Le Bourg Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire comiteschatillonais@gmail.com

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English :

Fête communale in the village streets

L’événement Fête communale à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont a été mis à jour le 2026-04-15 par Bocage Mayennais Tourisme