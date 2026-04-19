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Fête communale à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont

Fête communale à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont samedi 20 juin 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 53100 Châtillon-sur-Colmont

Département : Mayenne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Châtillon-sur-Colmont

Fête communale à Châtillon-sur-Colmont

Le Bourg Châtillon-sur-Colmont Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Fête communale dans les rues du bourg
C’est la fête au village !
Au programme

Samedi
concours de pétanque à partir de 14h
Soirée DJ et food truck sur place

Dimanche
régalez-vous avec le menu traditionnel moules-frites

Animations et expositions de vieilles voitures pendant tout le weekend.   .

Le Bourg Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire   comiteschatillonais@gmail.com

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English :

Fête communale in the village streets

L’événement Fête communale à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont a été mis à jour le 2026-04-15 par Bocage Mayennais Tourisme