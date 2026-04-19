Fête communale à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont
Fête communale à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont samedi 20 juin 2026.
Châtillon-sur-Colmont
Fête communale à Châtillon-sur-Colmont
Le Bourg Châtillon-sur-Colmont Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Fête communale dans les rues du bourg
C’est la fête au village !
Au programme
Samedi
concours de pétanque à partir de 14h
Soirée DJ et food truck sur place
Dimanche
régalez-vous avec le menu traditionnel moules-frites
Animations et expositions de vieilles voitures pendant tout le weekend. .
Le Bourg Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire comiteschatillonais@gmail.com
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English :
Fête communale in the village streets
L’événement Fête communale à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont a été mis à jour le 2026-04-15 par Bocage Mayennais Tourisme