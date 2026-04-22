Rallycross Mayenne Championnat de France à Châtillon-sur-Colmont Circuit Maurice Forget Châtillon-sur-Colmont

Châtillon-sur-Colmont

Rallycross Mayenne Championnat de France à Châtillon-sur-Colmont

Circuit Maurice Forget Chemin du Pissot Châtillon-sur-Colmont Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Épreuves du championnat de France de RallyCross de Mayenne.

Épreuves du championnat de France de Rally Cross de Mayenne.

Situé à quelques kilomètres de Mayenne, le circuit Maurice Forget possède une large et longue ligne de départ où les pilotes se placent avant un premier virage difficile à passer en peloton. C’est un circuit mixte (70% de terre et 30 % de bitume).

Samedi

9h00 Essais libres

13h30 1ère et 2ème Manches Qualificatives

Dimanche

8h00 Warm-up

9h00 3ème et 4ème Manches Qualificatives

13h30 ½ Finales et Finales

Restauration et buvettes sur place .

Circuit Maurice Forget Chemin du Pissot Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire ecurie.ocean.mayenne@gmail.com

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English :

French RallyCross Championship in Mayenne.

L’événement Rallycross Mayenne Championnat de France à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont a été mis à jour le 2026-04-22 par Bocage Mayennais Tourisme