Rallycross Mayenne Championnat de France à Châtillon-sur-Colmont Circuit Maurice Forget Châtillon-sur-Colmont
Rallycross Mayenne Championnat de France à Châtillon-sur-Colmont Circuit Maurice Forget Châtillon-sur-Colmont samedi 19 septembre 2026.
Châtillon-sur-Colmont
Rallycross Mayenne Championnat de France à Châtillon-sur-Colmont
Circuit Maurice Forget Chemin du Pissot Châtillon-sur-Colmont Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Épreuves du championnat de France de RallyCross de Mayenne.
Épreuves du championnat de France de Rally Cross de Mayenne.
Situé à quelques kilomètres de Mayenne, le circuit Maurice Forget possède une large et longue ligne de départ où les pilotes se placent avant un premier virage difficile à passer en peloton. C’est un circuit mixte (70% de terre et 30 % de bitume).
Samedi
9h00 Essais libres
13h30 1ère et 2ème Manches Qualificatives
Dimanche
8h00 Warm-up
9h00 3ème et 4ème Manches Qualificatives
13h30 ½ Finales et Finales
Restauration et buvettes sur place .
Circuit Maurice Forget Chemin du Pissot Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire ecurie.ocean.mayenne@gmail.com
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English :
French RallyCross Championship in Mayenne.
L’événement Rallycross Mayenne Championnat de France à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont a été mis à jour le 2026-04-22 par Bocage Mayennais Tourisme