Lesbois

Fête communale à Lesbois

Lesbois Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Lesbois est en fête !

FÊTE COMMUNALE 2026

Lesbois vous invite à sa fête communale annuelle pour partager des moments de convivialité autour d’un bon repas, échanger autour de la bourse aux plantes, admirer les œuvres de l’exposition d’Art Bo et encourager les sportifs des courses cyclistes !

Rendez-vous au Bar Restaurant de Lesbois pour déguster un menu complet à 18€.

Dès 8h, vous pourrez goûter aux traditionnelles tripes locales.

A midi, vous aurez le choix entre Tripes ou Galettes Saucisses.

Il est fortement conseillé de réserver pour être certain d’avoir un repas.

Renseignements et réservations auprès

Anthony au 06 81 87 27 32

Annick au 06 12 15 18 52

Jean-Paul au 06 23 09 12 86

De 10h à 18h, flânez sur la place de l’église où une bourse d’échange de plantes vivaces et de fleurs se tiendra.

L’association Art’Bo ouvre ses portes aux mêmes horaires pour vous permettre d’admirer les oeuvres des adhérents.

A 14h, place aux sportifs qui prendront le départ des courses cyclistes réservées aux Access 1,2,3 et 4. Venez nombreux les encourager. .

Lesbois 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 87 27 32

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English :

Lesbois is celebrating!

L’événement Fête communale à Lesbois Lesbois a été mis à jour le 2026-04-09 par Bocage Mayennais Tourisme