Fête communale de Vaiges Vaiges
dimanche 26 juillet 2026 · Vaiges
Informations pratiques
Vaiges
Fête communale de Vaiges
Route de la Bazouge Vaiges Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 23:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Une journée animée pour toute la famille!
A partir de 8h, vide-grenier
De 10h à 13h: marché du terroir et de l’artisanat
De 14h à 18h: Olympiades inter-associations: un moment plein de défis, de rires et de bonne humeur !
A 22h30: retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice.
Buvette et restauration sur place.
Organisé par le comité des fêtes de Vaiges .
Route de la Bazouge Vaiges 53480 Mayenne Pays de la Loire +33 6 79 59 58 74
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English :
L’événement Fête communale de Vaiges Vaiges a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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