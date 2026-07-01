Informations pratiques

Vaiges

Fête communale de Vaiges

Route de la Bazouge Vaiges Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 23:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Une journée animée pour toute la famille!

A partir de 8h, vide-grenier

De 10h à 13h: marché du terroir et de l’artisanat

De 14h à 18h: Olympiades inter-associations: un moment plein de défis, de rires et de bonne humeur !

A 22h30: retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice.

Buvette et restauration sur place.

Organisé par le comité des fêtes de Vaiges .

Route de la Bazouge Vaiges 53480 Mayenne Pays de la Loire +33 6 79 59 58 74

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English :

L’événement Fête communale de Vaiges Vaiges a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons