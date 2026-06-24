Informations pratiques

Le Pas-Saint-l’Homer

Fête communale et vide-grenier

Impasse des maisons neuves Le Pas-Saint-l’Homer Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le comité des fêtes du Pas Saint l’Homer organise sa fête communale avec vide-grenier manège enfantin

Restauration sur place (grillades, frites, sandwichs, viennoiseries) et buvette, midi et soir. Parking assuré.

Tarifs exposants 1 € le mètre.

Soirée dansante avec DJ (grillades, frites…), sans réservation. .

Impasse des maisons neuves Le Pas-Saint-l’Homer 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 98 71

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English : Fête communale et vide-grenier

L’événement Fête communale et vide-grenier Le Pas-Saint-l’Homer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche