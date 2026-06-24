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AGENDA · Le Pas-Saint-l'Homer

Fête communale et vide-grenier Le Pas-Saint-l’Homer

dimanche 23 août 2026 · Le Pas-Saint-l'Homer

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
06:30:00
Adresse
Impasse des maisons neuves
Ville
61290 Le Pas-Saint-l'Homer
Département
Orne
Tarif

Le Pas-Saint-l’Homer

Fête communale et vide-grenier

Impasse des maisons neuves Le Pas-Saint-l’Homer Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Le comité des fêtes du Pas Saint l’Homer organise sa fête communale avec vide-grenier manège enfantin
Restauration sur place (grillades, frites, sandwichs, viennoiseries) et buvette, midi et soir. Parking assuré.
Tarifs exposants 1 € le mètre.
Soirée dansante avec DJ (grillades, frites…), sans réservation.   .

Impasse des maisons neuves Le Pas-Saint-l’Homer 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 98 71 

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English : Fête communale et vide-grenier

L’événement Fête communale et vide-grenier Le Pas-Saint-l’Homer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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