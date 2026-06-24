Randonnée autour du Pas Saint l’Homer Salle communale Le Pas-Saint-l’Homer
Randonnée autour du Pas Saint l’Homer Salle communale Le Pas-Saint-l’Homer dimanche 13 septembre 2026.
Le Pas-Saint-l’Homer
Randonnée autour du Pas Saint l’Homer
Salle communale Place de la mairie Le Pas-Saint-l’Homer Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
La commune du Pas Saint l’Homer et le club équestre du Perche, vous proposent:
Une randonnée équestre et attelage (réservation auprès de Marc Beland)
Une randonnée pédestre (circuits de à 7 km) le dimanche rdv à 9h0, départ à 10h. Ambiance conviviale.
Prévoir son pique-nique. Retour à l’heure du déjeuner à la salle communale. Après-midi jeux en famille (pétanque, cartes…). Gratuit. .
Salle communale Place de la mairie Le Pas-Saint-l’Homer 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
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English : Randonnée autour du Pas Saint l’Homer
L’événement Randonnée autour du Pas Saint l’Homer Le Pas-Saint-l’Homer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche