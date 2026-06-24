Randonnée autour du Pas Saint l’Homer Salle communale Le Pas-Saint-l’Homer dimanche 13 septembre 2026.

Le Pas-Saint-l’Homer

Randonnée autour du Pas Saint l’Homer

Salle communale Place de la mairie Le Pas-Saint-l’Homer Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

La commune du Pas Saint l’Homer et le club équestre du Perche, vous proposent:

Une randonnée équestre et attelage (réservation auprès de Marc Beland)

Une randonnée pédestre (circuits de à 7 km) le dimanche rdv à 9h0, départ à 10h. Ambiance conviviale.

Prévoir son pique-nique. Retour à l’heure du déjeuner à la salle communale. Après-midi jeux en famille (pétanque, cartes…). Gratuit. .

Salle communale Place de la mairie Le Pas-Saint-l’Homer 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

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English : Randonnée autour du Pas Saint l’Homer

L’événement Randonnée autour du Pas Saint l’Homer Le Pas-Saint-l’Homer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche