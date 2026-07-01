Visite libre de l’église, Église Saint-Laumer, Le Pas-Saint-l’Homer

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Laumer Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre.

La lointaine origine de l’église Saint-Laumer est rappelée par son abside en hémicycle, dissimulée sous un crépi. Débordant de la sacristie, une pierre affleurante porte à l’intérieur, selon la légende, l’empreinte du « pas » de Saint Laumer.

Jusqu’au milieu du XIXe s., l’église n’était qu’une modeste chapelle, le chœur actuel. Entre 1852 et 1854, sa nef a été agrandie et rehaussée, et la flèche de son petit clocher a fait place à une haute tour carrées, soigneusement appareillée en silex et « grisons ».

Percée de fenêtres cintrées avec abat-sons, le dernier étage abrite la chambre des cloches, coiffée d’un toit en pavillon (2). Face à l’entrée du cimetière, un bloc de « pierre de grain » a été érigé en hommage aux morts de la guerre de 1914-1918.

A l’intérieur :

– au maître –autel : retable en bois polychrome (XVIIe-XVIIIe s. – ISMH) avec panneau peint et statue de saint Laumer.

– au sud du maître-autel : bâton de procession avec statuette de saint Laumer (début du XIXe s. – ISMH) (3)

– vitraux du chœur (1905) relatant la vie de saint Laumer.

Église Saint-Laumer Rue de l’église, 61290 Le Pas-Saint-l’Homer Le Pas-Saint-l’Homer 61290 Orne Normandie 06 60 88 07 70 https://lepassaintlhomer.wixsite.com/officiel Emprunte du pas de saint Laumer dans la roche de la sacristie, qui est à l’origine de l’édification de l’église et a donné son nom au village. Retable polychrome des XVIIe-XVIIIe s. Proche de l’autel, bâton de procession surmonté de la statue de saint Laumer porté par un enfant du village le 19 janvier pour la fête du Saint patron de la commune. Eglise remaniée au XIXe s. Parking

Visite libre.

©Christine WEBER