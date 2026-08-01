Fête d’Affieux Affieux
samedi 15 août 2026 · Affieux
Informations pratiques
Affieux
Fête d’Affieux
Affieux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Fête à Affieux, à l’occasion de la fête du village, dès 8h un vide grenier.
Nombreuses animations à partir de 15h au Stade, tir à l’arc, lancé d’espadrilles, tir à la corde, lancer de botte de paille, chamboule tout, structures gonflables, pêche aux canards, bourriche. Concert à 18h .
A partir de 20h30 repas grillades au menu melon jambon, steak frites, fromage, tarte aux pommes et café, réservation obligatoire.
Soirée animée par DJ Carlos. .
Affieux 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 66 47 61
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English : Fête d’Affieux
L’événement Fête d’Affieux Affieux a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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