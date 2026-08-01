Informations pratiques

Affieux

Fête d’Affieux

Affieux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Fête à Affieux, à l’occasion de la fête du village, dès 8h un vide grenier.

Nombreuses animations à partir de 15h au Stade, tir à l’arc, lancé d’espadrilles, tir à la corde, lancer de botte de paille, chamboule tout, structures gonflables, pêche aux canards, bourriche. Concert à 18h .

A partir de 20h30 repas grillades au menu melon jambon, steak frites, fromage, tarte aux pommes et café, réservation obligatoire.

Soirée animée par DJ Carlos. .

Affieux 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 66 47 61

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English : Fête d’Affieux

L’événement Fête d’Affieux Affieux a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze