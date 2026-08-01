UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Affieux

Fête d’Affieux Affieux

samedi 15 août 2026 · Affieux

Fête d’Affieux Affieux

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
19260 Affieux
Département
Corrèze
Tarif

Affieux

Fête d’Affieux

Affieux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Fête à Affieux, à l’occasion de la fête du village, dès 8h un vide grenier.
Nombreuses animations à partir de 15h au Stade, tir à l’arc, lancé d’espadrilles, tir à la corde, lancer de botte de paille, chamboule tout, structures gonflables, pêche aux canards, bourriche. Concert à 18h .
A partir de 20h30 repas grillades au menu melon jambon, steak frites, fromage, tarte aux pommes et café, réservation obligatoire.
Soirée animée par DJ Carlos.   .

Affieux 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 66 47 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête d’Affieux

L’événement Fête d’Affieux Affieux a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Affieux (Corrèze)