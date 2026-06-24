Anthé

Fête d’Anthé

Salle des fêtes Anthé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 08:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Vendredi 3 juillet 21h concours de belote

Samedi 4 juillet: 8h30 randonnee/14h concours de petanque officielle promotion NH 20h repas

Dimanche 5 juillet: 11h messe/ 12h30 auberge espagnole/ 14h après midi jeux: petanque amicale, grands jeux, jeux de société .

Salle des fêtes Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 74 70 comitesesfetesanthe@gmail.com

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English : Fête d’Anthé

L’événement Fête d’Anthé Anthé a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne