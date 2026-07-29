Fête d’Argentière Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Fête d’Argentière

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Soirée concert dans le jardin de la Maison de Village pour une belle soirée estivale placée sous le signe de la convivialité avec une buvette au profit de l’association Ski Nordique d’Argentière et un concert de Pascal Popelier.

.

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A concert evening in the garden of the Maison de Village for a lovely summer evening filled with good cheer, featuring a refreshment stand to benefit the Argentière Nordic Ski Association and a concert by Pascal Popelier.

L’événement Fête d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc