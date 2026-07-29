Fête d’Argentière Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc
samedi 1 août 2026 · Maison de Village d'Argentière · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Fête d’Argentière
Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Soirée concert dans le jardin de la Maison de Village pour une belle soirée estivale placée sous le signe de la convivialité avec une buvette au profit de l’association Ski Nordique d’Argentière et un concert de Pascal Popelier.
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Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06
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English :
A concert evening in the garden of the Maison de Village for a lovely summer evening filled with good cheer, featuring a refreshment stand to benefit the Argentière Nordic Ski Association and a concert by Pascal Popelier.
L’événement Fête d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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