UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Fête d’Argentière Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc

samedi 1 août 2026 · Maison de Village d'Argentière · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Maison de Village d'Argentière
Adresse
101 rte du village
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Fête d’Argentière

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Soirée concert dans le jardin de la Maison de Village pour une belle soirée estivale placée sous le signe de la convivialité avec une buvette au profit de l’association Ski Nordique d’Argentière et un concert de Pascal Popelier.
  .

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A concert evening in the garden of the Maison de Village for a lovely summer evening filled with good cheer, featuring a refreshment stand to benefit the Argentière Nordic Ski Association and a concert by Pascal Popelier.

L’événement Fête d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)