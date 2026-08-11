Fête d’automne Saint-Martial-d’Artenset
dimanche 25 octobre 2026 · Saint-Martial-d'Artenset
Informations pratiques
Saint-Martial-d’Artenset
Fête d’automne
Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Fête d’automne –Marché de producteurs et d’artisans de 10h à 17h.
11h30 Apéritif offert par la municipalité 12h Soupe à la citrouille 15h promenade en gabare sur réservation 06 70 37 63 46 .
Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 63 46
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English : Fête d’automne
L’événement Fête d’automne Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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