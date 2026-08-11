Informations pratiques

Saint-Martial-d’Artenset

Fête d’automne

Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Fête d’automne –Marché de producteurs et d’artisans de 10h à 17h.

11h30 Apéritif offert par la municipalité 12h Soupe à la citrouille 15h promenade en gabare sur réservation 06 70 37 63 46 .

Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 63 46

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English : Fête d’automne

L’événement Fête d’automne Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord