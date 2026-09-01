Sir John is back visuel et bruitage Saint-Martial-d’Artenset
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Martial-d'Artenset
Informations pratiques
Saint-Martial-d’Artenset
Sir John is back visuel et bruitage
Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Sir John is back visuel et bruitage à 20h30 au Foyer Communal à 20h30 12 €/adulte, 6 € (moins de 18 ans). Réservation par SMS 06 75 73 48 29 .
Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 73 48 29
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English : Sir John is back visuel et bruitage
L’événement Sir John is back visuel et bruitage Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-08-10 par Vallée de l’Isle en Périgord
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