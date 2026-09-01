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Sir John is back visuel et bruitage Saint-Martial-d’Artenset

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Martial-d'Artenset

Sir John is back visuel et bruitage Saint-Martial-d’Artenset

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Foyer Communal
Ville
24700 Saint-Martial-d'Artenset
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Martial-d’Artenset

Sir John is back visuel et bruitage

Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Sir John is back visuel et bruitage à 20h30 au Foyer Communal à 20h30 12 €/adulte, 6 € (moins de 18 ans). Réservation par SMS 06 75 73 48 29   .

Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 73 48 29 

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English : Sir John is back visuel et bruitage

L’événement Sir John is back visuel et bruitage Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-08-10 par Vallée de l’Isle en Périgord

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