AGENDA · Saint-Martial-d'Artenset
Journée du patrimoine Saint-Martial-d’Artenset
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Martial-d'Artenset
Informations pratiques
Saint-Martial-d’Artenset
Journée du patrimoine
Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journée du patrimoine– 14h30 Atelier d’écriture avec Elisabeth Lacombe et visite guidée du moulin 06 70 37 63 46 .
Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 63 46
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English : Journée du patrimoine
L’événement Journée du patrimoine Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-08-30 par Vallée de l’Isle en Périgord
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