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Journée du patrimoine Saint-Martial-d’Artenset

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Martial-d'Artenset

Journée du patrimoine Saint-Martial-d’Artenset

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Moulin du Duellas
Ville
24700 Saint-Martial-d'Artenset
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Martial-d’Artenset

Journée du patrimoine

Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Journée du patrimoine– 14h30 Atelier d’écriture avec Elisabeth Lacombe et visite guidée du moulin 06 70 37 63 46   .

Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 63 46 

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English : Journée du patrimoine

L’événement Journée du patrimoine Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-08-30 par Vallée de l’Isle en Périgord

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