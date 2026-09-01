Informations pratiques

Saint-Martial-d’Artenset

Journée du patrimoine

Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journée du patrimoine– 14h30 Atelier d’écriture avec Elisabeth Lacombe et visite guidée du moulin 06 70 37 63 46 .

Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 63 46

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English : Journée du patrimoine

L’événement Journée du patrimoine Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-08-30 par Vallée de l’Isle en Périgord