Fête d’automne Thannenkirch
dimanche 4 octobre 2026 · Thannenkirch
Informations pratiques
Thannenkirch
Fête d’automne
place des fêtes Thannenkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 11:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Fête d’automne au village de Thannenkirch (repas sur place, fabrication de bière, de jus de pomme..)
Thannenkirch se pare de couleurs automnales pour une fête au cœur du village pressage de pommes et vente de jus de pommes, beignets cuits à l’ancienne, repas avec des produits de saison…
Un moment de partage et de convivialité dans un décors champêtre à ne manquer sous aucun prétexte ! .
place des fêtes Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 13 13
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English :
Autumn festival in the village of Thannenkirch (meals on site, making beer, apple juice…)
L’événement Fête d’automne Thannenkirch a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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