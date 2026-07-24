AGENDA · Bésignan
Fête de Bésignan Bésignan
samedi 1 août 2026 · Bésignan
Informations pratiques
Bésignan
Fête de Bésignan
Le Village Bésignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Le comité des fêtes de Bésignan annonce la fête votive qui aura lieu le premier week-end d’août.
.
Le Village Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 88 66 46 cdfbesignan@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bésignan Festival Committee announces that the village festival will take place on the first weekend of August.
L’événement Fête de Bésignan Bésignan a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Bésignan (Drôme)
- Repas de la fête de Bésignan Bésignan 1 août 2026