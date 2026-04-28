Fête de Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay
Fête de Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay dimanche 2 août 2026.
Bretteville-sur-Ay
Fête de Bretteville-sur-Ay
La Plage Bretteville-sur-Ay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Fête traditionnelle de Bretteville-sur-Ay. Activités diverses telles que stands, petit train, poneys… L’Harmonie de Portbail ouvrira la fête, les enfants partiront du petit train.
Possibilité d’acheter le matin jusqu’ à 14h des gigots et épaules d’agneau ainsi que des saucisses. Messe à 11h. Feu d’artifice selon la marée. .
La Plage Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 7 87 92 25 49 initiativebrettevillaise.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de Bretteville-sur-Ay
L’événement Fête de Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-28 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Bretteville-sur-Ay (Manche)
- Vide-grenier Bretteville-sur-Ay 27 juin 2026
- Marché du terroir tous les jeudis Les aubins Bretteville-sur-Ay 2 juillet 2026
- Marché du terroir tous les jeudis Les aubins Bretteville-sur-Ay 9 juillet 2026
- Salon des Écrivains Bretteville-sur-Ay 12 juillet 2026
- Conférence sur l’osier Bretteville-sur-Ay 14 juillet 2026