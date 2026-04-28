Bretteville-sur-Ay

Fête de Bretteville-sur-Ay

La Plage Bretteville-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Fête traditionnelle de Bretteville-sur-Ay. Activités diverses telles que stands, petit train, poneys… L’Harmonie de Portbail ouvrira la fête, les enfants partiront du petit train.

Possibilité d’acheter le matin jusqu’ à 14h des gigots et épaules d’agneau ainsi que des saucisses. Messe à 11h. Feu d’artifice selon la marée. .

La Plage Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 7 87 92 25 49 initiativebrettevillaise.asso@gmail.com

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English : Fête de Bretteville-sur-Ay

L’événement Fête de Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-28 par Côte Ouest Centre Manche