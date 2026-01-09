Fête de Bro San Per Fest Noz Rue des Naufragés Penmarch
Rue des Naufragés Port de St Pierre Penmarch Finistère
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
2026-07-11
Grande fête populaire avec restauration de produits locaux (sardines, kouign…), Fest-Noz (bal breton) et DJ, feu de Saint-Pierre sur l’estran. Entrée libre.
Événement organisé par l’association Bro San Per. .
Rue des Naufragés Port de St Pierre Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 77 33 48 60
