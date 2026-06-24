Informations pratiques

Caumont

Fête de Caumont

Etang de Caumont Caumont Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 08:30:00

fin : 2026-07-12 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

La traditionnelle fête de Caumont lance les hostilités de l’été. Le samedi soir, profitez du marché gourmand à partir de 20 h, avec le concert de l’école de musique de Sauveterre-de-Guyenne et la présence du DJ Cyril Rod. Le dimanche, la journée commence avec la rando VTT et pédestre pour les plus sportifs ou bien le concours de pêche pour les plus calmes. Le midi, un repas vous est proposé, tout comme le soir avec le classique magret/frites (sur réservation). Le bal sera animé par le DJ Yann Khay et à 23 h, la retraite aux flambeaux précèdera le feu d’artifice qui clôturera le week-end. .

Etang de Caumont Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 73 27 90 comitecaumont33@yahoo.fr

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English : Fête de Caumont

L’événement Fête de Caumont Caumont a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de l’Entre-deux-Mers