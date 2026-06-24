Fête de Caumont Caumont
samedi 11 juillet 2026 · Caumont
Informations pratiques
Caumont
Fête de Caumont
Etang de Caumont Caumont Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:30:00
fin : 2026-07-12 23:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12
La traditionnelle fête de Caumont lance les hostilités de l’été. Le samedi soir, profitez du marché gourmand à partir de 20 h, avec le concert de l’école de musique de Sauveterre-de-Guyenne et la présence du DJ Cyril Rod. Le dimanche, la journée commence avec la rando VTT et pédestre pour les plus sportifs ou bien le concours de pêche pour les plus calmes. Le midi, un repas vous est proposé, tout comme le soir avec le classique magret/frites (sur réservation). Le bal sera animé par le DJ Yann Khay et à 23 h, la retraite aux flambeaux précèdera le feu d’artifice qui clôturera le week-end. .
Etang de Caumont Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 73 27 90 comitecaumont33@yahoo.fr
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English : Fête de Caumont
L’événement Fête de Caumont Caumont a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de l’Entre-deux-Mers
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