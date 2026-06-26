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Fête de Combressol Combressol

vendredi 3 juillet 2026 · Combressol

Fête de Combressol Combressol

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Ville
19250 Combressol
Département
Corrèze
Tarif

Combressol

Fête de Combressol

Combressol Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-03

Fête de Combressol, avec au programme des trois jours
– vendredi 3 concours de pétanque en doublette à 20h30 à l’étang de la ville en bois. Inscription sur place 16€ par équipe. Buvette et crêpes sur place
– samedi 4 apéro dînatoire à 19h30, à la salle des fêtes ; assiette de charcuterie, melon, fromage et tartelette. 12€, boisson en supplément à partir de 2.50€. Animation musicale à partir de 20h30 proposée par Clément Live Music
– dimanche 5 juillet grand vide-greniers à partir de 7h place Saint-Pierre. Sur réservation buvette et restauration sur place   .

Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fête de Combressol

L’événement Fête de Combressol Combressol a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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