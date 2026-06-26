Fête de Combressol Combressol
vendredi 3 juillet 2026 · Combressol
Informations pratiques
Combressol
Fête de Combressol
Combressol Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Fête de Combressol, avec au programme des trois jours
– vendredi 3 concours de pétanque en doublette à 20h30 à l’étang de la ville en bois. Inscription sur place 16€ par équipe. Buvette et crêpes sur place
– samedi 4 apéro dînatoire à 19h30, à la salle des fêtes ; assiette de charcuterie, melon, fromage et tartelette. 12€, boisson en supplément à partir de 2.50€. Animation musicale à partir de 20h30 proposée par Clément Live Music
– dimanche 5 juillet grand vide-greniers à partir de 7h place Saint-Pierre. Sur réservation buvette et restauration sur place .
Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de Combressol
L’événement Fête de Combressol Combressol a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Combressol (Corrèze)
- Concours de pétanque en doublette Combressol 3 juillet 2026
- Grand vide-greniers Combressol 5 juillet 2026