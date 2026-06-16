Fête de Fijaguet Valady
Fête de Fijaguet Valady samedi 1 août 2026.
Valady
Fête de Fijaguet
Fijaguet Valady Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
C’est la fête à Fijaguet les samedi 1er et dimanche 2 août 2026 !
SAMEDI 1er AOÛT
18h Marché gourmand
20h Apéro concert animé par le groupes Les Duganels (Chansons françaises Rock) Gratuit
22h Retraite aux flambeaux dans les rues du village animée par l’Harmonie de Marcillac
23h Concert avec No Reso (gratuit)
DIMANCHE 2 AOÛT
8h Petit-déjeuner
Salé (assiette de charcuterie, tête de veau coufidou tripoux au choix, fromage, pompe à l’huile , vin, café) 15€
Sucré (boisson chaude au choix thé/ chocolat chaud café, jus d’orange, yaourt fermier, croissant, rissole aux pruneaux, confiture). 9€
9h Randonnée (8-10 km) Prix 3€ Collation à l’arrivée. Départ groupé. Inscriptions sur place.
14h Concours de pétanque. 10 € par doublette. (Inscriptions sur place).
18h30 Apéro concert la SOURDOREILLE (Gratuit)
20h Repas champêtre (nombre de place limité) Menu melon, veau d’Aveyron, truffade, fromage, tartelette aux fruits, vin et café compris.
Prix 20€ adultes, 10€ enfants.
Réservations au 07.86.47.45.39 ou 06.46.76.82.50 ou sur place avant 19h.
21h30 Concert avec DUO à DEUX (Gratuit) .
Fijaguet Valady 12330 Aveyron Occitanie fijaguetcomite@gmail.com
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English :
It’s party time at Fijaguet on Saturday, August 1, and Sunday, August 2, 2026!
L’événement Fête de Fijaguet Valady a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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