Valady

Fête de Fijaguet

Fijaguet Valady Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

C’est la fête à Fijaguet les samedi 1er et dimanche 2 août 2026 !

SAMEDI 1er AOÛT

18h Marché gourmand

20h Apéro concert animé par le groupes Les Duganels (Chansons françaises Rock) Gratuit

22h Retraite aux flambeaux dans les rues du village animée par l’Harmonie de Marcillac

23h Concert avec No Reso (gratuit)

DIMANCHE 2 AOÛT

8h Petit-déjeuner

Salé (assiette de charcuterie, tête de veau coufidou tripoux au choix, fromage, pompe à l’huile , vin, café) 15€

Sucré (boisson chaude au choix thé/ chocolat chaud café, jus d’orange, yaourt fermier, croissant, rissole aux pruneaux, confiture). 9€

9h Randonnée (8-10 km) Prix 3€ Collation à l’arrivée. Départ groupé. Inscriptions sur place.

14h Concours de pétanque. 10 € par doublette. (Inscriptions sur place).

18h30 Apéro concert la SOURDOREILLE (Gratuit)

20h Repas champêtre (nombre de place limité) Menu melon, veau d’Aveyron, truffade, fromage, tartelette aux fruits, vin et café compris.

Prix 20€ adultes, 10€ enfants.

Réservations au 07.86.47.45.39 ou 06.46.76.82.50 ou sur place avant 19h.

21h30 Concert avec DUO à DEUX (Gratuit) .

Fijaguet Valady 12330 Aveyron Occitanie fijaguetcomite@gmail.com

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English :

It’s party time at Fijaguet on Saturday, August 1, and Sunday, August 2, 2026!

L’événement Fête de Fijaguet Valady a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)