Informations pratiques

Valady

Ferme du Causselot concert et repas

Valady Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Soirée en musique et repas avec produits de la ferme à 18h sur réservation (06 73 27 38 21)

Buvette bières, jus, vins et autres boissons locales

Restauration produits locaux de l’entrée au dessert

Animé par le groupe Mirza Groupe aveyronnais composé de 4 musiciens jouant un répertoire de reprises dansantes à leur sauce, allant des années 60 à nos jours! .

Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 6 73 27 38 21

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English :

An evening of music and a meal featuring farm-fresh produce at 6 p.m. — reservations required (06 73 27 38 21)

L’événement Ferme du Causselot concert et repas Valady a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)