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Ferme du Causselot concert et repas Valady

jeudi 13 août 2026 · Valady

Ferme du Causselot concert et repas Valady

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Ville
12330 Valady
Département
Aveyron
Tarif

Valady

Ferme du Causselot concert et repas

Valady Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Soirée en musique et repas avec produits de la ferme à 18h sur réservation (06 73 27 38 21)
Buvette bières, jus, vins et autres boissons locales
Restauration produits locaux de l’entrée au dessert
Animé par le groupe Mirza Groupe aveyronnais composé de 4 musiciens jouant un répertoire de reprises dansantes à leur sauce, allant des années 60 à nos jours!   .

Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 6 73 27 38 21 

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English :

An evening of music and a meal featuring farm-fresh produce at 6 p.m. — reservations required (06 73 27 38 21)

L’événement Ferme du Causselot concert et repas Valady a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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