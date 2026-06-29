Ferme du Causselot concert et repas Valady
jeudi 13 août 2026 · Valady
Informations pratiques
Valady
Ferme du Causselot concert et repas
Valady Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Soirée en musique et repas avec produits de la ferme à 18h sur réservation (06 73 27 38 21)
Buvette bières, jus, vins et autres boissons locales
Restauration produits locaux de l’entrée au dessert
Animé par le groupe Mirza Groupe aveyronnais composé de 4 musiciens jouant un répertoire de reprises dansantes à leur sauce, allant des années 60 à nos jours! .
Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 6 73 27 38 21
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English :
An evening of music and a meal featuring farm-fresh produce at 6 p.m. — reservations required (06 73 27 38 21)
L’événement Ferme du Causselot concert et repas Valady a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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