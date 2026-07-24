Informations pratiques

Valady

Le grand silence

Valady Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Gratuit (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-06-19

fin : 2027-06-19

Date(s) :

2027-06-19

Le Grand Silence est un orchestre toulousain formé en 2021.

Il mêle percussions, instruments à vent, contrebasse, chant et samples pour créer une aventure sonore entre dés pipés, ruée vers l’or et villes fantômes. Leurs compositions fusionnent la liberté du jazz et de l’improvisation, la richesse narrative de la musique orchestrale moderne (inspirée de Morricone et Prokofiev), et la dimension festive et collective des musiques populaires. Les concerts du Grand Silence se déploient dans une mise en scène singulière. Effets de feux, jeux de lumière manipulés en direct et praticables à plusieurs niveaux transforment l’espace scénique en un théâtre à ciel ouvert.

Balade musicale à 18h avec les élèves de l’école de musique Conques-Marcillac.

Repas à la ferme sur réservation au 07 50 85 84 05. 0 .

Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 86 20 contact@cc-conques-marcillac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Grand Silence is a Toulouse-based orchestra formed in 2021.

L’événement Le grand silence Valady a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)