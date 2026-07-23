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Fête de Gradels 2026 Valady

samedi 29 août 2026 · Valady

Fête de Gradels 2026 Valady

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Gradels
Ville
12330 Valady
Département
Aveyron
Tarif

Valady

Fête de Gradels 2026

Gradels Valady Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Fête du village de Gradels samedi 29 et dimanche 30 août !
Samedi 29 août
18h : Apéro animé par l’Harmonie de Marcillac & Marché des Producteurs de Pays,
21h : Concert Pop-Rock avec  Moonsters  ,
23h : Bal animé par DJ Freddy,

Dimanche 30 août:
8h Déjeuner chèvre, tripous, tête de veau
8h30 Départ randonnée autour du Vallon de 3h (paf 3€),
14h Concours de pétanque en doublettes (dotation 100€ + mises)
17h Animations enfants Cirque
18h Apéro concert avec Chill
20h Repas Veau à la broche. Réservation repas au 07 83 64 97 74
Bal musette gratuit animé par Gilles Saby

Fête organisée par les Optimistes   .

Gradels Valady 12330 Aveyron Occitanie  

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English :

Gradels Village Festival on Saturday, August 29, and Sunday, August 30!

L’événement Fête de Gradels 2026 Valady a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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