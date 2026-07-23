Informations pratiques

Valady

Fête de Gradels 2026

Gradels Valady Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Fête du village de Gradels samedi 29 et dimanche 30 août !

Samedi 29 août

18h : Apéro animé par l’Harmonie de Marcillac & Marché des Producteurs de Pays,

21h : Concert Pop-Rock avec Moonsters ,

23h : Bal animé par DJ Freddy,

Dimanche 30 août:

8h Déjeuner chèvre, tripous, tête de veau

8h30 Départ randonnée autour du Vallon de 3h (paf 3€),

14h Concours de pétanque en doublettes (dotation 100€ + mises)

17h Animations enfants Cirque

18h Apéro concert avec Chill

20h Repas Veau à la broche. Réservation repas au 07 83 64 97 74

Bal musette gratuit animé par Gilles Saby

Fête organisée par les Optimistes .

Gradels Valady 12330 Aveyron Occitanie

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English :

Gradels Village Festival on Saturday, August 29, and Sunday, August 30!

L’événement Fête de Gradels 2026 Valady a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)