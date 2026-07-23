Fête de Gradels 2026 Valady
samedi 29 août 2026 · Valady
Informations pratiques
Valady
Fête de Gradels 2026
Gradels Valady Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Fête du village de Gradels samedi 29 et dimanche 30 août !
Samedi 29 août
18h : Apéro animé par l’Harmonie de Marcillac & Marché des Producteurs de Pays,
21h : Concert Pop-Rock avec Moonsters ,
23h : Bal animé par DJ Freddy,
Dimanche 30 août:
8h Déjeuner chèvre, tripous, tête de veau
8h30 Départ randonnée autour du Vallon de 3h (paf 3€),
14h Concours de pétanque en doublettes (dotation 100€ + mises)
17h Animations enfants Cirque
18h Apéro concert avec Chill
20h Repas Veau à la broche. Réservation repas au 07 83 64 97 74
Bal musette gratuit animé par Gilles Saby
Fête organisée par les Optimistes .
Gradels Valady 12330 Aveyron Occitanie
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English :
Gradels Village Festival on Saturday, August 29, and Sunday, August 30!
L’événement Fête de Gradels 2026 Valady a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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