Fête votive à Nuces place de l’église Valady

Valady

Fête votive à Nuces

place de l’église Nuces Valady Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

À Nuces, le samedi 18 juillet, fête du village à partir de 19h.

Samedi 18 juillet

19h Marché de producteurs de pays

23h Bal avec DJ Oelsampler

Dimanche 19 juillet

… Concours de Pétanque

Le tout sur la place de l’église.

En cas d’intempérie, repli à la salle des fêtes de Nuces .

place de l’église Nuces Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 6 30 33 12 84

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English :

%C0 Nuces, Saturday, July 18, village festival %E starting at 7 p.m.

L’événement Fête votive à Nuces Valady a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)