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Fête votive à Nuces place de l’église Valady

Fête votive à Nuces place de l’église Valady samedi 18 juillet 2026.

Lieu : place de l'église

Adresse : Nuces

Ville : 12330 Valady

Département : Aveyron

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Valady

Fête votive à Nuces

place de l’église Nuces Valady Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

À Nuces, le samedi 18 juillet, fête du village à partir de 19h.
Samedi 18 juillet
19h Marché de producteurs de pays
23h   Bal avec DJ Oelsampler
Dimanche 19 juillet
… Concours de Pétanque
Le tout sur la place de l’église.
En cas d’intempérie, repli à la salle des fêtes de Nuces   .

place de l’église Nuces Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 6 30 33 12 84 

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English :

%C0 Nuces, Saturday, July 18, village festival %E starting at 7 p.m.

L’événement Fête votive à Nuces Valady a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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