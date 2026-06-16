Fête votive à Nuces place de l’église Valady
Fête votive à Nuces place de l’église Valady samedi 18 juillet 2026.
Valady
Fête votive à Nuces
place de l’église Nuces Valady Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
À Nuces, le samedi 18 juillet, fête du village à partir de 19h.
Samedi 18 juillet
19h Marché de producteurs de pays
23h Bal avec DJ Oelsampler
Dimanche 19 juillet
… Concours de Pétanque
Le tout sur la place de l’église.
En cas d’intempérie, repli à la salle des fêtes de Nuces .
place de l’église Nuces Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 6 30 33 12 84
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English :
%C0 Nuces, Saturday, July 18, village festival %E starting at 7 p.m.
L’événement Fête votive à Nuces Valady a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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