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Fête de fin de saison 2025-2026, Cinéma La Lanterne, Bègles

vendredi 24 juillet 2026 · Cinéma La Lanterne · Bègles

Fête de fin de saison 2025-2026, Cinéma La Lanterne, Bègles

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Cinéma La Lanterne
Adresse
151 boulevard Albert 1er
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Tarifs habituels

Fête de fin de saison 2025-2026 Vendredi 24 juillet, 18h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T18:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T18:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

18h : apéro-pique-nique façon auberge espagnole. Venez avec vos spécialités !
20h : avant-première d’un film coup de cœur de l’équipe

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/24-juillet-fete-de-fin-de-saison/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.
24 juillet -Fête de fin de saison Séance spéciale AVANT-PREMIÈRE SURPRISE, Vendredi 24 juillet Fêtez la fin de la 3e saison de la Lanterne avant la fermeture estivale ! ciné cinéma

La Lanterne

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