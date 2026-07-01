Fête de fin de saison 2025-2026, Cinéma La Lanterne, Bègles

Informations pratiques

Fête de fin de saison 2025-2026 Vendredi 24 juillet, 18h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T18:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T18:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

18h : apéro-pique-nique façon auberge espagnole. Venez avec vos spécialités !

20h : avant-première d’un film coup de cœur de l’équipe

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/24-juillet-fete-de-fin-de-saison/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

24 juillet -Fête de fin de saison Séance spéciale AVANT-PREMIÈRE SURPRISE, Vendredi 24 juillet Fêtez la fin de la 3e saison de la Lanterne avant la fermeture estivale ! ciné cinéma

La Lanterne