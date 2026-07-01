AGENDA · Bègles
La tente à histoires, Bègles Plage, Bègles
mardi 21 juillet 2026 · Bègles Plage · Bègles
Informations pratiques
La tente à histoires 21 et 28 juillet Bègles Plage Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:00:00+02:00
Les bibliothécaires jeunesse vous préparent une sélection d’albums à venir écouter les pieds dans l’eau à Bègles Plage !
Dans le cadre de l’Été au Village, programmation estivale de la ville de Bègles.
Bègles Plage Bègles plage Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine
Lecture d’albums pour les petites oreilles ete2026