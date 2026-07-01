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AGENDA · Bègles

La tente à histoires, Bègles Plage, Bègles

mardi 21 juillet 2026 · Bègles Plage · Bègles

La tente à histoires, Bègles Plage, Bègles

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Bègles Plage
Adresse
Bègles plage
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

La tente à histoires 21 et 28 juillet Bègles Plage Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:00:00+02:00

Les bibliothécaires jeunesse vous préparent une sélection d’albums à venir écouter les pieds dans l’eau à Bègles Plage !

Dans le cadre de l’Été au Village, programmation estivale de la ville de Bègles.

Bègles Plage Bègles plage Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine
Lecture d’albums pour les petites oreilles ete2026

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