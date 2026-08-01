Fête de Fontet de Guérin Guérin
vendredi 14 août 2026 · Guérin
Informations pratiques
Guérin
Fête de Fontet de Guérin
Église de Fontet Guérin Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Vendredi fin d’après-midi messe et belote
Samedi jeu intervillage, restauration le midi, repas champêtre le soir
Vendredi
– 18h30 messe
– 21h belote
Samedi
– 8h30 à 9h15 inscription et casse croûte
– 9h30 début des jeux (piscine olympique, jeux de force, animations pour tous et jeux de bois)
– 12h restauration pour tous
– 19h30 repas champêtre tourin, brochettes de canard et ribs de porc, frites, salade/fromage, tourtière 1 verre offert
Journée du samedi animée par Link Music et la soirée par le duo Arya Pop Covers
Buvette/restauration .
Église de Fontet Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 73 85 28
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English : Fête de Fontet de Guérin
Friday late afternoon: Mass and belote
Saturday: inter-village game, lunch at a restaurant, picnic dinner
L’événement Fête de Fontet de Guérin Guérin a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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