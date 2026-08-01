Informations pratiques

Guérin

Fête de Fontet de Guérin

Église de Fontet Guérin Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Vendredi fin d’après-midi messe et belote

Samedi jeu intervillage, restauration le midi, repas champêtre le soir

Vendredi

– 18h30 messe

– 21h belote

Samedi

– 8h30 à 9h15 inscription et casse croûte

– 9h30 début des jeux (piscine olympique, jeux de force, animations pour tous et jeux de bois)

– 12h restauration pour tous

– 19h30 repas champêtre tourin, brochettes de canard et ribs de porc, frites, salade/fromage, tourtière 1 verre offert

Journée du samedi animée par Link Music et la soirée par le duo Arya Pop Covers

Buvette/restauration .

Église de Fontet Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 73 85 28

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English : Fête de Fontet de Guérin

Friday late afternoon: Mass and belote

Saturday: inter-village game, lunch at a restaurant, picnic dinner

L’événement Fête de Fontet de Guérin Guérin a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne