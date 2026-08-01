Fête de Gorre Gorre
samedi 22 août 2026 · Gorre
Informations pratiques
Gorre
Fête de Gorre
Plan d’eau et stade Gorre Haute-Vienne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Venez faire la fête à Gorre un beau week-end d’été en perspective ! Ouverture des festivités avec une randonnée de 8km le 22 août. Le lendemain vide grenier, marché producteurs, démonstration et course de tracteur tondeuse et pêche à la ligne. .
Plan d’eau et stade Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 09 32 56 comitedanimationdegorre@gmail.com
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English : Fête de Gorre
L’événement Fête de Gorre Gorre a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Ouest Limousin
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- Randonnée de 8km Gorre 22 août 2026