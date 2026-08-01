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AGENDA · Gorre

Fête de Gorre Gorre

samedi 22 août 2026 · Gorre

Fête de Gorre Gorre

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Plan d'eau et stade
Ville
87310 Gorre
Département
Haute-Vienne
Tarif
2.5 2.5 Tarif de base plein tarif

Gorre

Fête de Gorre

Plan d’eau et stade Gorre Haute-Vienne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Venez faire la fête à Gorre un beau week-end d’été en perspective ! Ouverture des festivités avec une randonnée de 8km le 22 août. Le lendemain vide grenier, marché producteurs, démonstration et course de tracteur tondeuse et pêche à la ligne.   .

Plan d’eau et stade Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 09 32 56  comitedanimationdegorre@gmail.com

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English : Fête de Gorre

L’événement Fête de Gorre Gorre a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Ouest Limousin

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