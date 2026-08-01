Informations pratiques

Gorre

Fête de Gorre

Plan d’eau et stade Gorre Haute-Vienne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Venez faire la fête à Gorre un beau week-end d’été en perspective ! Ouverture des festivités avec une randonnée de 8km le 22 août. Le lendemain vide grenier, marché producteurs, démonstration et course de tracteur tondeuse et pêche à la ligne. .

Plan d’eau et stade Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 09 32 56 comitedanimationdegorre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de Gorre

L’événement Fête de Gorre Gorre a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Ouest Limousin