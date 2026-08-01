AGENDA · Gorre
Randonnée de 8km Gorre
samedi 22 août 2026 · Gorre
Informations pratiques
Gorre
Randonnée de 8km
Départ du stade Gorre Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Pour ouvrir les festivités de la fête de Gorre, venez participer à une randonnée de 8km suivit si vous le souhaitez d’un repas convivial qui vous ressourcera. .
Départ du stade Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 09 32 56 comitedanimationdegorre@gmail.com
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English : Randonnée de 8km
L’événement Randonnée de 8km Gorre a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Ouest Limousin
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