Informations pratiques

Gorre

Randonnée de 8km

Départ du stade Gorre Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Pour ouvrir les festivités de la fête de Gorre, venez participer à une randonnée de 8km suivit si vous le souhaitez d’un repas convivial qui vous ressourcera. .

Départ du stade Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 09 32 56 comitedanimationdegorre@gmail.com

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English : Randonnée de 8km

L’événement Randonnée de 8km Gorre a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Ouest Limousin