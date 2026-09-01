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AGENDA · Douvres-la-Délivrande

Fête de la Baronnie rue de La Baronnie Douvres-la-Délivrande

samedi 12 septembre 2026 · rue de La Baronnie · Douvres-la-Délivrande

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
rue de La Baronnie
Adresse
Domaine de La Baronnie
Ville
14440 Douvres-la-Délivrande
Département
Calvados
Tarif

Douvres-la-Délivrande

Fête de la Baronnie

rue de La Baronnie Domaine de La Baronnie Douvres-la-Délivrande Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Village d’artisans et de rencontres littéraires. 14h30 spectacle équestre, 17h combats de chevaliers à pied, 19h30 tournoi de chevalerie, 20h30 bal médiéval
Fête médiévale avec dès 11h un village d’artisans et des rencontres littéraires puis des 14h30 des animations multiples.
– 14h30 un spectacle équestre
– 17h Combats de chevaliers à pied
– 19h30 Tournoi de chevalerie
– 20h30 Bal médiéval
et de nombreuses autres activités pour petits et grands toute la journée.   .

rue de La Baronnie Domaine de La Baronnie Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 7 63 48 18 57  comitedesfetes.douvres@gmail.com

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English : Fête de la Baronnie

A village of craftspeople and literary gatherings. 2.30 pm: equestrian show; 5.00 pm: jousting on foot; 7.30 pm: jousting tournament; 8.30 pm: medieval ball

L’événement Fête de la Baronnie Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-08-17 par Calvados Attractivité

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