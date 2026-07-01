Visite de la station Radar 44, Station Radar 44 – musée franco-allemand du Radar, Douvres-la-Délivrande

Informations pratiques

Visite de la station Radar 44 19 et 20 septembre Station Radar 44 – musée franco-allemand du Radar Calvados

5€, gratuit <10 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2026

Vendredi 18 réservé aux scolaires sur RDV.

Billet d’entrée au tarif unique de 5€00 – gratuit enfants moins de 10 ans

Musée ouvert de 10h00 à 18h00

– Visites en autonomie gratuite avec votre propre smartphone comme audioguide.

– Visites guidées sans supplément de prix selon la disponibilité des bénévoles de l’association.

– Présentation de véhicules civils et militaires d’époque le tout réalisé par les membres d’associations de reconstitutions historiques.

– Campement animés par des associations de reconstitution historique

– Exposition temporaire sur les Auxiliaires Militaires Féminines durant la seconde Guerre Mondiale et animations sur les transmissions.

– Restauration possible le midi avec la présence d’un Food Truck (11h00/15h00 selon météo)

Les chiens sont autorisés en laisse, (prévoir des sacs pour ramasser ses déjections si besoin)

Station Radar 44 – musée franco-allemand du Radar Route de Bény 14440 Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2026

AF@stationradar44