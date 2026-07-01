Visite de la station Radar 44, Station Radar 44 – musée franco-allemand du Radar, Douvres-la-Délivrande
samedi 19 septembre 2026 · Station Radar 44 - musée franco-allemand du Radar · Douvres-la-Délivrande
Informations pratiques
Visite de la station Radar 44 19 et 20 septembre Station Radar 44 – musée franco-allemand du Radar Calvados
5€, gratuit <10 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00
Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2026
Vendredi 18 réservé aux scolaires sur RDV.
Billet d’entrée au tarif unique de 5€00 – gratuit enfants moins de 10 ans
Musée ouvert de 10h00 à 18h00
– Visites en autonomie gratuite avec votre propre smartphone comme audioguide.
– Visites guidées sans supplément de prix selon la disponibilité des bénévoles de l’association.
– Présentation de véhicules civils et militaires d’époque le tout réalisé par les membres d’associations de reconstitutions historiques.
– Campement animés par des associations de reconstitution historique
– Exposition temporaire sur les Auxiliaires Militaires Féminines durant la seconde Guerre Mondiale et animations sur les transmissions.
– Restauration possible le midi avec la présence d’un Food Truck (11h00/15h00 selon météo)
Les chiens sont autorisés en laisse, (prévoir des sacs pour ramasser ses déjections si besoin)
Station Radar 44 – musée franco-allemand du Radar Route de Bény 14440 Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie
Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2026
AF@stationradar44
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