Journées Européennes du Patrimoine à la Station Radar 44 Station Radar 44 Douvres-la-Délivrande samedi 19 septembre 2026.

Douvres-la-Délivrande

Journées Européennes du Patrimoine à la Station Radar 44

Station Radar 44 CD-83 Route de Bény Douvres-la-Délivrande Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées ou autonomes du musée, présentation de véhicules civils et militaires et exposition thématiques militaires 1944. Plus d’infos sur musee-radar.fr

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

(vendredi 18 réservé aux scolaires sur rdv)

Musée ouvert de 10h00 à 18h00

Visites en autonomie gratuite avec votre propre smartphone comme audioguide.

Visites guidées sans supplément de prix selon la disponibilité des bénévoles de l’association.

Présentation de véhicules civils et militaires d’époque le tout réalisé par les membres d’associations de reconstitutions historiques.

Campements animés par des associations de reconstitution historique

Exposition temporaire sur les Auxiliaires Militaires Féminines durant la seconde Guerre Mondiale et animations sur les transmissions.

Restauration possible le midi avec la présence d’un Food Truck (11h00/15h00 selon météo)

Les chiens sont autorisés en laisse, (prévoir des sacs pour ramasser ses déjections si besoin) .

Station Radar 44 CD-83 Route de Bény Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 7 57 48 77 32 contact@musee-radar.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine à la Station Radar 44

Guided or self-guided tours of the museum, presentation of civilian and military vehicles and military theme exhibition 1944. More information on musee-radar.fr

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Station Radar 44 Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Lisieux Normandie Tourisme