Fête de la Batellerie Longueil-Annel
Fête de la Batellerie Longueil-Annel dimanche 5 juillet 2026.
Longueil-Annel
Fête de la Batellerie
Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05 19:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Fête traditionnelle des bateliers
Fête traditionnelle des bateliers avec défilés, fanfares, joutes, croisières, marché, manèges et concerts le long de l’Oise canalisée à Longueil-Annel .
Avenue de la Canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 33 00
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English :
Traditional Boatmen’s Festival
L’événement Fête de la Batellerie Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois
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