Longueil-Annel

Fête de la Batellerie

Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:30:00

fin : 2026-07-05 19:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Fête traditionnelle des bateliers

Fête traditionnelle des bateliers avec défilés, fanfares, joutes, croisières, marché, manèges et concerts le long de l’Oise canalisée à Longueil-Annel .

Avenue de la Canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 33 00

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English :

Traditional Boatmen’s Festival

L’événement Fête de la Batellerie Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois