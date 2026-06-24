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Fête de la Batellerie Longueil-Annel

Fête de la Batellerie Longueil-Annel dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Avenue de la Canonnière
Ville
60150 Longueil-Annel
Département
Oise
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif
0 0 50 Tarif de base plein tarif

Longueil-Annel

Fête de la Batellerie

Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05 19:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Fête traditionnelle des bateliers
Fête traditionnelle des bateliers avec défilés, fanfares, joutes, croisières, marché, manèges et concerts le long de l’Oise canalisée à Longueil-Annel   .

Avenue de la Canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 33 00 

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English :

Traditional Boatmen’s Festival

L’événement Fête de la Batellerie Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois

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