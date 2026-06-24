Boucle de Longueil-Annel et du Mont-Ganelon Longueil-Annel
Boucle de Longueil-Annel et du Mont-Ganelon Longueil-Annel dimanche 20 septembre 2026.
Longueil-Annel
Boucle de Longueil-Annel et du Mont-Ganelon
Place de la Mairie Longueil-Annel Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la nouvelle randonnée sur Longueil-Annel et le Mont Ganelon 7km circuit d’interprétation
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la nouvelle randonnée sur Longueil-Annel et le Mont Ganelon 7km circuit d’interprétation .
Place de la Mairie Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 034496310 patrimoine@cc2v.fr
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English :
As part of European Heritage Days, come discover the new hiking trail in Longueil-Annel and Mont Ganelon—7 km—an interpretive loop trail
L’événement Boucle de Longueil-Annel et du Mont-Ganelon Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois