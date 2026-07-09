Soirée Yoga Bain Sonore Longueil-Annel

Informations pratiques

Longueil-Annel

Soirée Yoga Bain Sonore

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28 20:15:00

Date(s) :

2026-08-28

Yoga & voyage sonore au jardin du musée

Offrez-vous une parenthèse hors du temps avec une séance de yoga bain sonore dans le cadre apaisant du jardin de La Cité des Bateliers.

Un yoga accessible, centré sur le ressenti

La séance débute par une pratique de yoga douce, accessible à tous, même aux débutants. À travers des mouvements lents, des étirements conscients et un travail sur la respiration, le corps se relâche progressivement. Le yoga permet de délier les tensions, d’améliorer la circulation de l’énergie et de préparer le corps à recevoir pleinement les bienfaits du bain sonore.

Cette approche privilégie l’écoute de soi chacun évolue à son rythme, dans le respect de ses sensations. L’objectif n’est pas la performance, mais la présence à l’instant, la détente musculaire et l’apaisement du mental.

Une immersion sensorielle portée par le son

Vous allez êtes enveloppé.e par les vibrations des bols chantants, gongs, tambours et carillons. Les fréquences profondes prolongent l’état de relaxation et invitent à un lâcher-prise complet. Les sons agissent comme un massage subtil, soutenant l’équilibre du système nerveux et favorisant une sensation d’ancrage et de calme intérieur.

Un moment pour se reconnecter

Cette combinaison de yoga doux et de bain sonore crée une expérience globale qui harmonise le corps et l’esprit. En pleine nature, le jardin devient un espace de pause, propice à la respiration profonde, à l’écoute et au ressourcement.

Pourquoi vous allez adorer ?

– Parce que le yoga doux relâche les tensions en profondeur

– Parce que la respiration consciente apaise le mental

– Parce que l’alliance du mouvement et du son amplifie la relaxation

– Parce que la pratique est accessible à tous, sans niveau requis

– Parce que c’est un moment privilégié pour se recentrer et prendre soin de soi .

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 86 contact@citedesbateliers.com

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English :

Yoga & Sound Journey in the Museum Garden

Treat yourself to a timeless escape with a sound bath yoga session in the soothing setting of the garden at La Cité des Bateliers.

L’événement Soirée Yoga Bain Sonore Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-07-09 par Oise Tourisme