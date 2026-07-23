Informations pratiques

Longueil-Annel

Croisière Halloween

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31 17:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Monstres, sorcières et créatures étranges vous attendent à bord !

Préparez-vous pour une croisière Halloween terrifiante d’une heure trente. À bord, les enfants seront les héros de cette aventure magique avec un atelier créatif pour fabriquer leurs accessoires effrayants. Entre deux temps de créations, place à la danse et à la musique avec une boom monstrueuse qui enflammera le bateau !

Un moment inoubliable où les petits monstres pourront exprimer leur imagination, s’amuser et profiter de cette fête pleine de frissons, tout en étant immergés dans l’univers mystérieux d’Halloween. Ambiance garantissant des rires, des sourires et des souvenirs mémorables !

Venez fêter Halloween autrement, à bord d’une croisière enchantée et monstrueusement fun !

Informations

– Les chiens ne sont pas admis à bord.

– Le bateau est labellisé Tourisme et Handicaps. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de préciser la présence de fauteuils roulants lors de la réservation. .

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 86 contact@citedesbateliers.com

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English :

Monsters, witches, and strange creatures are waiting for you on board!

L’événement Croisière Halloween Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-07-23 par Oise Tourisme