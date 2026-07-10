Soirée Humour Longueil-Annel

Informations pratiques

Longueil-Annel

Soirée Humour

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20 21:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Battle d’impro sur la péniche Freycinet

Cap sur la Cité des Bateliers pour une battle d’improvisation explosive à bord de la péniche Freycinet ! Animée par les comédiens de l’agence Rictus Productions, cette soirée promet humour, surprises et interactions avec le public dans un cadre intimiste et o

Une battle d’impro inattendue et interactive

Sous l’arbitrage d’un maître du jeu, les comédiens relèvent des défis surprenants et totalement improvisés. Chaque scène est un terrain de jeu unique où rires, émotions et situations imprévisibles s’enchaînent. Le public devient partie intégrante du spectacle, en suggérant thèmes, contraintes ou personnages, pour créer des moments hilarants et mémorables.

L’esprit Rictus créativité et complicité

Rictus Productions, réputée dans les Hauts-de-France et l’Est, rassemble des comédiens professionnels passionnés qui savent transformer vos idées en improvisations vivantes et surprenantes. Leur approche ludique et accessible garantit un spectacle interactif de qualité, mêlant humour, émotion et créativité à chaque instant.

Une expérience unique sur la péniche Freycinet

Installé.e à bord, l’atmosphère intimiste de ce lieu atypique amplifie l’énergie de la battle et rend chaque improvisation encore plus immersive et captivante.

Pourquoi vous allez adorer ????

– Parce que chaque battle est unique et entièrement improvisée

– Parce que le public participe et influence le déroulé du spectacle

– Parce que les comédiens de Rictus sont dynamiques, drôles et talentueux

– Parce que le cadre insolite de la péniche rend la soirée mémorable

– Parce que vous vivrez des moments inattendus, hilarants et interactifs .

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 86 contact@citedesbateliers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Improv Battle on the Freycinet Barge

Head to the Cité des Bateliers for an explosive improv battle aboard the Freycinet barge! Hosted by actors from Rictus Productions, this evening promises humor, surprises, and audience interaction in an intimate setting where

L’événement Soirée Humour Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-07-10 par Oise Tourisme