Soirée Oenologie Longueil-Annel

Informations pratiques

Longueil-Annel

Soirée Oenologie

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Profitez d’une soirée inoubliable autour du vin, à bord de notre péniche Musée !

Embarquez pour une expérience sensorielle unique à bord d’une péniche, et laissez-vous guider par un expert en œnologie à la découverte de 5 vins soigneusement sélectionnés par la Cave du Matz (Ressons-sur-Matz)

Découvrir le vin autrement, guidé par un expert

Grâce à l’accompagnement de Ludovic, vous apprendrez à observer, sentir et déguster le vin avec une approche accessible et conviviale. Il partagera son savoir-faire et ses anecdotes pour vous aider à reconnaître les arômes, comprendre les équilibres et mieux apprécier la richesse des cépages.

Que vous soyez novice ou amateur curieux, cette initiation vous permettra de développer vos sensations et d’explorer l’univers du vin sans complexe, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Une ambiance unique dans la péniche Freycinet

Installé.e dans cet espace emblématique chargé d’histoire, vous profitez d’un cadre intimiste qui renforce l’expérience sensorielle. La cale d’exposition devient un véritable cocon, idéal pour savourer chaque dégustation et partager un moment hors du temps.

Une expérience conviviale et enrichissante

Au fil de la soirée, Ludovic vous guide dans la découverte de différentes cuvées, vous transmet les bases de la dégustation et vous aide à affiner votre palais. Une expérience culturelle et gourmande qui mêle apprentissage, convivialité et plaisir.

Pourquoi vous allez adorer

– Parce que la soirée est animée par un passionné

– Parce que le cadre insolite de la péniche rend l’expérience mémorable et unique

– Parce qu’on apprend à déguster de manière simple et conviviale

– Parce que c’est une activité originale à partager entre amis ou en couple

– Parce qu’on repart avec de nouvelles connaissances… et de belles découvertes gustatives

Tarif 25 € /personne places limitées, réservation obligatoire

Vins, plaisirs gourmands et panorama fluvial… une soirée à ne pas manquer ! .

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 86 contact@citedesbateliers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an unforgettable evening of wine aboard our houseboat, the Musée !

Embark on a unique sensory experience aboard a barge, and let an oenology expert guide you through a tasting of 5 wines carefully selectedby Cave du Matz (Ressons-sur-Matz)

L’événement Soirée Oenologie Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-07-09 par Oise Tourisme