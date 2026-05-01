Fête de la bière 5e édition Route des Bries Appoigny

Appoigny

Fête de la bière 5e édition

Route des Bries Espace Culturel Appoigny Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Il y aura tout d’abord 9 brasseries artisanales dont 6 icaunaises La truite (Butteau), Grand Duc (Sormery), et la Vaugermaine (Saint-Cyr) sans oublier trois nouvelles brasseries du département L’engrenage, Tipsip Brewing et Omnibulle.

Seront également présents Ardwen (Ardennes), Vif (Beaune) et Sterling Pig.

Pour ceux qui veulent autre chose que de la bière, Mix Distillerie (Saint-Bris) et ses cocktails seront présents.

L’événement comprendra un riche programme musical avec

• Concert de The Littles (reprises des Beatles) à 19h

• Concert de Kalffa (Rock celtique) à 21h

• Discothèque en plein air de DJ Rossano à partir de 23h

Il y aura également de nombreuses animations avec un taureau mécanique et du lancer de haches ! Sans oublier pour les enfants deux châteaux gonflables gratuit afin d’en faire une véritable sortie familiale (entrée gratuite pour les moins de 16 ans !).

Enfin plusieurs restaurations seront à disposition burgers, pizzas, hot dog, frittes, crêpes, glaces, etc.

Le tout étant sécurisé, c’est un événement familial et amical ! .

Route des Bries Espace Culturel Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 45 19 15

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English : Fête de la bière 5e édition

L’événement Fête de la bière 5e édition Appoigny a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Auxerrois