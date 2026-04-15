Colombey les Deux Églises

Fête de la bière à Champcourt

Hangar route d’Harricourt Colombey les Deux Églises Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Tout public

Préparez-vous pour une soirée conviviale et festive ! Le Bon Réveil Champcourtois vous invite à sa célèbre Fête de la bière !

Au programme bières blondes, blanches, rousses et à la cerise pour satisfaire tous les goûts, ainsi qu’une restauration sur place pour accompagner ce moment de partage.

Ambiance chaleureuse garantie. .

Hangar route d’Harricourt Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 50 79

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English :

L’événement Fête de la bière à Champcourt Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-04-15 par Antenne de Chaumont