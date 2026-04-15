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Fête de la bière à Champcourt Colombey les Deux Églises

Fête de la bière à Champcourt Colombey les Deux Églises

Fête de la bière à Champcourt Colombey les Deux Églises mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Hangar route d'Harricourt

Ville : 52330 Colombey les Deux Églises

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Colombey les Deux Églises

Fête de la bière à Champcourt

Hangar route d’Harricourt Colombey les Deux Églises Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Tout public
Préparez-vous pour une soirée conviviale et festive ! Le Bon Réveil Champcourtois vous invite à sa célèbre Fête de la bière !
Au programme bières blondes, blanches, rousses et à la cerise pour satisfaire tous les goûts, ainsi qu’une restauration sur place pour accompagner ce moment de partage.
Ambiance chaleureuse garantie.   .

Hangar route d’Harricourt Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 50 79 

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English :

L’événement Fête de la bière à Champcourt Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-04-15 par Antenne de Chaumont

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