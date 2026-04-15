Fête de la bière à Champcourt Colombey les Deux Églises
Fête de la bière à Champcourt Colombey les Deux Églises mercredi 13 mai 2026.
Colombey les Deux Églises
Fête de la bière à Champcourt
Hangar route d’Harricourt Colombey les Deux Églises Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Tout public
Préparez-vous pour une soirée conviviale et festive ! Le Bon Réveil Champcourtois vous invite à sa célèbre Fête de la bière !
Au programme bières blondes, blanches, rousses et à la cerise pour satisfaire tous les goûts, ainsi qu’une restauration sur place pour accompagner ce moment de partage.
Ambiance chaleureuse garantie. .
Hangar route d’Harricourt Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 50 79
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English :
L’événement Fête de la bière à Champcourt Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-04-15 par Antenne de Chaumont
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