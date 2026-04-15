Marche gourmande Colombey les Deux Églises
Marche gourmande Colombey les Deux Églises dimanche 7 juin 2026.
Colombey les Deux Églises
Marche gourmande
Place de la Mairie de Harricourt Colombey les Deux Églises Haute-Marne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Rendez-vous pour votre marche gourmande annuelle, organisée par l’Amicale St Rémy.
Vous avez le choix entre 9km ou 12km de marche, avec plusieurs pauses gourmandes.
Au menu jambon braisé et gratin dauphinois.
Inscriptions avant le 22 mai. .
Place de la Mairie de Harricourt Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 95 41 77
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English :
L’événement Marche gourmande Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-04-15 par Antenne de Chaumont
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