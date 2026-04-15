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Marche gourmande Colombey les Deux Églises

Marche gourmande Colombey les Deux Églises

Marche gourmande Colombey les Deux Églises dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place de la Mairie de Harricourt

Ville : 52330 Colombey les Deux Églises

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 18 18 Tarif enfant Tarif enfant

Colombey les Deux Églises

Marche gourmande

Place de la Mairie de Harricourt Colombey les Deux Églises Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Rendez-vous pour votre marche gourmande annuelle, organisée par l’Amicale St Rémy.
Vous avez le choix entre 9km ou 12km de marche, avec plusieurs pauses gourmandes.

Au menu jambon braisé et gratin dauphinois.
Inscriptions avant le 22 mai.   .

Place de la Mairie de Harricourt Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 95 41 77 

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English :

L’événement Marche gourmande Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-04-15 par Antenne de Chaumont

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