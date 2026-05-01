Colombey les Deux Églises

Guinguette mobile à Harricourt

Hangar Colombey les Deux Églises Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Rendez-vous samedi 23 mai à partir de 18h au hangar, rue du lavoir pour une soirée conviviale et festive

Au programme

Barbecue par l’Amicale Saint Remy

Concert pour mettre l’ambiance

Vente de champagne

Venez partager un bon moment entre amis, en famille ou entre voisins dans une ambiance chaleureuse et détendue ! .

Hangar Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 50 79

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English :

L’événement Guinguette mobile à Harricourt Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Chaumont