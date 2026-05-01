Guinguette mobile à Harricourt Colombey les Deux Églises
Guinguette mobile à Harricourt Colombey les Deux Églises samedi 23 mai 2026.
Colombey les Deux Églises
Guinguette mobile à Harricourt
Hangar Colombey les Deux Églises Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Rendez-vous samedi 23 mai à partir de 18h au hangar, rue du lavoir pour une soirée conviviale et festive
Au programme
Barbecue par l’Amicale Saint Remy
Concert pour mettre l’ambiance
Vente de champagne
Venez partager un bon moment entre amis, en famille ou entre voisins dans une ambiance chaleureuse et détendue ! .
Hangar Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 50 79
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English :
L’événement Guinguette mobile à Harricourt Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Chaumont