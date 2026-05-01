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Guinguette mobile à Harricourt Colombey les Deux Églises

Guinguette mobile à Harricourt Colombey les Deux Églises

Guinguette mobile à Harricourt Colombey les Deux Églises samedi 23 mai 2026.

Adresse : Hangar

Ville : 52330 Colombey les Deux Églises

Département : Haute-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Colombey les Deux Églises

Guinguette mobile à Harricourt

Hangar Colombey les Deux Églises Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
Rendez-vous samedi 23 mai à partir de 18h au hangar, rue du lavoir pour une soirée conviviale et festive
Au programme
Barbecue par l’Amicale Saint Remy
Concert pour mettre l’ambiance
Vente de champagne
Venez partager un bon moment entre amis, en famille ou entre voisins dans une ambiance chaleureuse et détendue !   .

Hangar Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 50 79 

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English :

L’événement Guinguette mobile à Harricourt Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Chaumont

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