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AGENDA · Chaumont

Bébés lecteurs les livres animés Chaumont

mercredi 5 août 2026 · Chaumont

Bébés lecteurs les livres animés Chaumont

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Adresse
Médiathèque les silos
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Bébés lecteurs les livres animés

Médiathèque les silos Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Tout public
Viens découvrir les petits livres animés qui font rire et rêver !
Pour les bébés de 0 à 3 ans.   .

Médiathèque les silos Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 86 86 

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English :

L’événement Bébés lecteurs les livres animés Chaumont a été mis à jour le 2026-07-19 par Antenne de Chaumont

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