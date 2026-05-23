Informations pratiques

Chaumont

Bébés lecteurs les livres animés

Médiathèque les silos Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Tout public

Viens découvrir les petits livres animés qui font rire et rêver !

Pour les bébés de 0 à 3 ans. .

Médiathèque les silos Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 86 86

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English :

L’événement Bébés lecteurs les livres animés Chaumont a été mis à jour le 2026-07-19 par Antenne de Chaumont