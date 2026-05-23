AGENDA · Chaumont
Bébés lecteurs les livres animés Chaumont
mercredi 5 août 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Bébés lecteurs les livres animés
Médiathèque les silos Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Tout public
Viens découvrir les petits livres animés qui font rire et rêver !
Pour les bébés de 0 à 3 ans. .
Médiathèque les silos Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 86 86
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English :
L’événement Bébés lecteurs les livres animés Chaumont a été mis à jour le 2026-07-19 par Antenne de Chaumont
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