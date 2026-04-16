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Visite Apéro à Chaumont A la découverte des châteaux d’eau chaumontais, à bicyclette Chaumont

Visite Apéro à Chaumont A la découverte des châteaux d’eau chaumontais, à bicyclette Chaumont

Visite Apéro à Chaumont A la découverte des châteaux d’eau chaumontais, à bicyclette Chaumont jeudi 13 août 2026.

Adresse : Office de Tourisme de Chaumont

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Visite Apéro à Chaumont A la découverte des châteaux d’eau chaumontais, à bicyclette

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Tout public
Anne votre guide, vous propose plusieurs thèmes de visite, pour tout savoir sur la cité des Comtes de Champagnes.
Avec guide en costume le 02 juillet ou à vélo le 13 août, choisissez votre formule !   .

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80  chaumont@attractivite52.fr

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L’événement Visite Apéro à Chaumont A la découverte des châteaux d’eau chaumontais, à bicyclette Chaumont a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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