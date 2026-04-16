Visite Apéro à Chaumont A la découverte des châteaux d’eau chaumontais, à bicyclette Chaumont
Visite Apéro à Chaumont A la découverte des châteaux d’eau chaumontais, à bicyclette Chaumont jeudi 13 août 2026.
Chaumont
Visite Apéro à Chaumont A la découverte des châteaux d’eau chaumontais, à bicyclette
Office de Tourisme de Chaumont Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Tout public
Anne votre guide, vous propose plusieurs thèmes de visite, pour tout savoir sur la cité des Comtes de Champagnes.
Avec guide en costume le 02 juillet ou à vélo le 13 août, choisissez votre formule ! .
Office de Tourisme de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr
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L’événement Visite Apéro à Chaumont A la découverte des châteaux d’eau chaumontais, à bicyclette Chaumont a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne