Fête Champêtre Chaumont
Fête Champêtre Chaumont samedi 15 août 2026.
Chaumont
Fête Champêtre
Place de la mairie Chaumont Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
2ème édition de notre fête champêtre. Ambiance très conviviale.
Divers tournois.
> Restauration sur place COCHON GRILLÉ réservation obligatoire. .
Place de la mairie Chaumont 61230 Orne Normandie +33 6 69 42 10 78 catherine.bourre61@orange.fr
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English : Fête Champêtre
L’événement Fête Champêtre Chaumont a été mis à jour le 2026-04-30 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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