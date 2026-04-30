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Fête Champêtre Chaumont

Fête Champêtre Chaumont samedi 15 août 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 61230 Chaumont

Département : Orne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Chaumont

Fête Champêtre

Place de la mairie Chaumont Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

2ème édition de notre fête champêtre. Ambiance très conviviale.
Divers tournois.

> Restauration sur place COCHON GRILLÉ réservation obligatoire.   .

Place de la mairie Chaumont 61230 Orne Normandie +33 6 69 42 10 78  catherine.bourre61@orange.fr

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English : Fête Champêtre

L’événement Fête Champêtre Chaumont a été mis à jour le 2026-04-30 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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