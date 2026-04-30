Chaumont

Fête Champêtre

Place de la mairie Chaumont Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

2ème édition de notre fête champêtre. Ambiance très conviviale.

Divers tournois.

> Restauration sur place COCHON GRILLÉ réservation obligatoire. .

Place de la mairie Chaumont 61230 Orne Normandie +33 6 69 42 10 78 catherine.bourre61@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Champêtre

L’événement Fête Champêtre Chaumont a été mis à jour le 2026-04-30 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault