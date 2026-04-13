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Rassemblement de voitures et motos de collection Chaumont

Rassemblement de voitures et motos de collection Chaumont

Rassemblement de voitures et motos de collection Chaumont samedi 9 mai 2026.

Adresse : Au camping Sainte-Marie

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Rassemblement de voitures et motos de collection

Au camping Sainte-Marie Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Tout public
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable, avec au programme véhicules anciens et de prestige, motos de collection, présence d’exposants locaux et ambiance familiale et passionnée.

Restauration sur place.
Réservation obligatoire pour les exposants.   .

Au camping Sainte-Marie Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 80 57 97 

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English :

L’événement Rassemblement de voitures et motos de collection Chaumont a été mis à jour le 2026-04-13 par Antenne de Chaumont

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