Rassemblement de voitures et motos de collection Chaumont
Rassemblement de voitures et motos de collection Chaumont samedi 9 mai 2026.
Chaumont
Rassemblement de voitures et motos de collection
Au camping Sainte-Marie Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Tout public
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable, avec au programme véhicules anciens et de prestige, motos de collection, présence d’exposants locaux et ambiance familiale et passionnée.
Restauration sur place.
Réservation obligatoire pour les exposants. .
Au camping Sainte-Marie Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 80 57 97
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English :
L’événement Rassemblement de voitures et motos de collection Chaumont a été mis à jour le 2026-04-13 par Antenne de Chaumont