Chaumont

Rassemblement de voitures et motos de collection

Au camping Sainte-Marie Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Tout public

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable, avec au programme véhicules anciens et de prestige, motos de collection, présence d’exposants locaux et ambiance familiale et passionnée.

Restauration sur place.

Réservation obligatoire pour les exposants. .

Au camping Sainte-Marie Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 80 57 97

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English :

L’événement Rassemblement de voitures et motos de collection Chaumont a été mis à jour le 2026-04-13 par Antenne de Chaumont