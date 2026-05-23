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AGENDA · Chaumont

Cabaret Les grandes minuscules Chaumont

mardi 11 août 2026 · Chaumont

Cabaret Les grandes minuscules Chaumont

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Adresse
Centre de loisirs les Francas Saint-Roch
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Chaumont

Cabaret Les grandes minuscules

Centre de loisirs les Francas Saint-Roch Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Tout public
La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Le cabaret Les Grandes minuscules. Ateliers et spectacles cirque, danse, conte, musique, clown, théâtre.
Tout public.
En partenariat avec Art Viavant 52
Buvette sur place   .

Centre de loisirs les Francas Saint-Roch Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62  collectif.lesballadins@gmail.com

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English :

L’événement Cabaret Les grandes minuscules Chaumont a été mis à jour le 2026-07-23 par Antenne de Chaumont

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