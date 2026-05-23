Informations pratiques

Chaumont

Cabaret Les grandes minuscules

Centre de loisirs les Francas Saint-Roch Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Tout public

La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Le cabaret Les Grandes minuscules. Ateliers et spectacles cirque, danse, conte, musique, clown, théâtre.

Tout public.

En partenariat avec Art Viavant 52

Buvette sur place .

Centre de loisirs les Francas Saint-Roch Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62 collectif.lesballadins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cabaret Les grandes minuscules Chaumont a été mis à jour le 2026-07-23 par Antenne de Chaumont