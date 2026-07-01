AGENDA · Chaumont
La ruche et ses saveurs Les Estivales Chaumont
vendredi 31 juillet 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
La ruche et ses saveurs Les Estivales
Square du Boulingrin Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Tout public
Découverte du monde des abeilles dégustation de miel et échanges avec des apiculteurs. .
Square du Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement La ruche et ses saveurs Les Estivales Chaumont a été mis à jour le 2026-07-19 par Antenne de Chaumont
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