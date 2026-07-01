Informations pratiques

Chaumont

La ruche et ses saveurs Les Estivales

Square du Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Tout public

Découverte du monde des abeilles dégustation de miel et échanges avec des apiculteurs. .

Square du Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La ruche et ses saveurs Les Estivales Chaumont a été mis à jour le 2026-07-19 par Antenne de Chaumont