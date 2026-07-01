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AGENDA · Chaumont

La ruche et ses saveurs Les Estivales Chaumont

vendredi 31 juillet 2026 · Chaumont

La ruche et ses saveurs Les Estivales Chaumont

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Square du Boulingrin
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Chaumont

La ruche et ses saveurs Les Estivales

Square du Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Tout public
Découverte du monde des abeilles dégustation de miel et échanges avec des apiculteurs.   .

Square du Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00  courrier@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement La ruche et ses saveurs Les Estivales Chaumont a été mis à jour le 2026-07-19 par Antenne de Chaumont

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